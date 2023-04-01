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Ман Сити предложил своего защитника другим клубам

Эмерик Ляпорт может покинуть клуб.
Сегодня, 18:17
Эмерик Ляпорт / Getty Images
Эмерик Ляпорт / Getty Images

Центрбэк Ман Сити Эмерик Ляпорт, вероятно, покинет клуб этим летом.

Как сообщает издание 90min, испанец хочет чаще играть в основе, но Пеп Гвардиола предпочитает ему других игроков.

Таким образом, услуги игрока были предложены Тоттенхэму и ПСЖ, которые ищут усиления на позицию левого центрального защитника.

В свою очередь, "горожане" подпишут на замену Ляпорту либо Йошко Гвардиола из РБ Лейпцига, либо бюджетный вариант в лице Эвана Ндика, контракт которого заканчивается как раз в конце этого сезона.

Стоит отметить, что в текущем сезоне футболист сыграл только в 16 матчах во всех турнирах за манкунианцев.

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