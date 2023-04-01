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Соперничество за объятия: Зинченко поделился милым видео с женой и дочкой

Украинский футболист растрогал поклонников очаровательной семейной сценой.
Сегодня, 20:28
Александр Зинченко и Влада Седан с дочерью / instagram.com/v.lada_sedan/
Александр Зинченко и Влада Седан с дочерью / instagram.com/v.lada_sedan/

Защитник лондонского Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко вместе с женой Владой Седан опубликовали милое видео с участием их дочери Евы.

Футболист и его возлюбленная поделились с поклонниками трогательной семейной сценой, в которой мама и дочь соперничают за внимание отца.

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На видео Влада пытается обнять Александра, но малышка, сидя на руках у папы, настойчиво не дает ей осуществить желаемое.

"И спорить не стоит ", - подписала совместный пост в Instagram семейная пара.

Ранее капитан Арсенала Мартин Эдегор оценил важность Александра Зинченко для команды.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Зинченко влада седан

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