Соперничество за объятия: Зинченко поделился милым видео с женой и дочкой
Украинский футболист растрогал поклонников очаровательной семейной сценой.
Защитник лондонского Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко вместе с женой Владой Седан опубликовали милое видео с участием их дочери Евы.
Футболист и его возлюбленная поделились с поклонниками трогательной семейной сценой, в которой мама и дочь соперничают за внимание отца.
Читай также: Зинченко получил особую карточку в FIFA 23
На видео Влада пытается обнять Александра, но малышка, сидя на руках у папы, настойчиво не дает ей осуществить желаемое.
"И спорить не стоит ", - подписала совместный пост в Instagram семейная пара.
Ранее капитан Арсенала Мартин Эдегор оценил важность Александра Зинченко для команды.