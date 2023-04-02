Пике высказался о возможном возвращении Месси в Барселону

Бывший защитник Барселоны Жерар Пике поделился мнением касаемо возможного возвращения нападающего Лионеля Месси в клуб.

"Я знаю Рафу Юсте и знаю, каков он. Он очень хороший человек, и он всегда скажет вам то, что вы хотите услышать. Он замечательный человек, и он подберет правильные слова, чтобы сказать то, что вы хотите слышать.

Помимо этого, больше ничего нет, насколько я знаю, больше ничего нет. Конечно, для всей Барселоны было бы невероятно, если бы Лео вернулся, но наступает момент, когда такое форсирование ситуации может быть даже контрпродуктивным.

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Я бы пустил это на самотек, чтобы это произошло естественно. Если у обеих сторон есть намерение, то сделку в футбольном мире всегда можно будет заключить, пока обе стороны этого хотят, и только время покажет", – сказал Пике в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, Барселона летом 2021 года объявила, что аргентинец вынужден уйти из клуба в силу финансовых и структурных препятствий.