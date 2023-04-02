Тухель высказался об увольнении Нагельсманна

Новый коуч Баварии заявил, что он понимает коллегу.

Томас Тухель поделился мыслями об увольнении Юлиана Нагельсманна, которого он заменил у руля Баварии Мюнхен.

По словам немецкого специалиста, ему понятны чувства своего коллеги.

"Я понимаю, как сейчас чувствует себя Юлиан Нагельсманн. Я сам дважды попадал в такую ситуацию.

Не то чтобы причина моих увольнений из двух предыдущих клубов была во мне. Такова жизнь тренера", - цитирует слова немца телеканал ZDF.

Напомним, ранее Бавария обыграла Боруссию в первом матче Тухеля.