Тухель высказался об увольнении Нагельсманна
Новый коуч Баварии заявил, что он понимает коллегу.
Томас Тухель поделился мыслями об увольнении Юлиана Нагельсманна, которого он заменил у руля Баварии Мюнхен.
По словам немецкого специалиста, ему понятны чувства своего коллеги.
"Я понимаю, как сейчас чувствует себя Юлиан Нагельсманн. Я сам дважды попадал в такую ситуацию.
Не то чтобы причина моих увольнений из двух предыдущих клубов была во мне. Такова жизнь тренера", - цитирует слова немца телеканал ZDF.
Напомним, ранее Бавария обыграла Боруссию в первом матче Тухеля.