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Футбол

Григорчук: Наша цель - наносить удар соперникам

Наставник Черноморца высказался о ничьей с Шахтером.
Сегодня, 20:59
Роман Григорчук / chornomorets.football
Роман Григорчук / chornomorets.football

Коуч Черноморца Роман Григорчук поделился мыслями о матче с Шахтером, где его команда сыграла вничью 2:2.

По словам специалиста, настоящая цель его команды - доминировать во всех матчах.

"Случилось так, что мы пропустили на первой минуте, дальше мы играли так, как хотели играть с самого начала. Очень хорошо, что нас это не расстроило, не опустили руки или что-то такое.

Команда очень четко делала то, о чем мы договаривались и над чем работали. Сегодняшняя игра содержала в себе очень и очень серьезные футбольные составляющие, мы все этим очень довольны, потому что сегодня действительно были вещи настоящего футбола, на мой взгляд, прогрессивного, так, как мы хотим играть, и это очень хорошо.

Да, были ошибки, не было целостной картины, но я думаю, что это не то чтобы в актив надо занести, а я бы назвал это достижением нашим на данный момент.

Это не наша цель - держать удар, чей-то удар, наша цель наносить удар. Наша цель добиться того, чтобы мы умели играть в футбол такой, какой мы хотим. И он точно даст нам хороший результат.

Не могу согласиться, что эта игра - наша лучшая, лучшая игра была с Металлистом (0:0) дома, мне очень игра понравилась в тактическом плане, там очень много было моментов, которые стоит занести в актив", - сказал украинец.

Напомним, ранее наставник Шахтера Игор Йовичевич похвалил стиль команды Григорчука.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: черноморец Роман Григорчук

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