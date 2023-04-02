iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал - Вальядолид 6:0 видео голов и лучших моментов матча 02.04.2023 Ла Лиги

Представляем вашему вниманию обзор того как Карим Бензема установил очередное достижение в составе "бланкос".
Вчера, 21:47
Реал - Вальядолид / Getty Images
Реал - Вальядолид / Getty Images

В Мадриде на Сантьяго Бернабеу в рамках 27-го тура испанской Ла Лиги встречались Реал и Вальядолид.

"Королевский клуб" камня на камне не оставил от приезжей команды, забив той шесть безответных мячей, половина из которых оказалась на счету Карима Бензема.

Вашему вниманию видео всех голов матча Реал Мадрид - Вальядолид в двадцать седьмом туре Ла Лиги:

Читай также: Бензема установил очередное достижение в истории Реала

Реал - Вальядолид 6:0
Голы: Родриго, 22, Бензема, 29, 32, 36, Асенсио, 73, Васкес, 90+1.

Владение мячом: 59% - 41%
Удары: 30 - 12
Удары в створ: 17 - 2
Фолы: 17 - 11
Ожидаемые голы (xG): 4.98 - 0.93

Реал: Куртуа - Васкес, Милитао, Алаба (Вальехо, 69), Камавинга - Кроос, Чуамени, Асенсио, Родриго (Одриосола, 82), Винисиус Себальос, 69) - Бензема (Азар, 65).

Вальядолид: Асенхо - Фреснеда, Фернандес, Эль-Ямик - Перес (Кике, 46), Меса (Плано, 46), Онгла (Агуадо, 46), Мончу, Роза (Торрес, 61) - Плата (Амалла, 70), Леон.

Предупреждение: Фреснеда.

ИсточникMEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Вальядолид Ла Лига

Статьи по теме

Бензема оформил хет-трик, а Реал с теннисным счетом разгромил Вальядолид Бензема оформил хет-трик, а Реал с теннисным счетом разгромил Вальядолид
Барселона - Реал: прогноз на ответный матч 1/2 финала Кубка Испании Барселона - Реал: прогноз на ответный матч 1/2 финала Кубка Испании
Атлетико вырвал победу над Реал Бетисом Атлетико вырвал победу над Реал Бетисом
Лион неожиданно переиграл ПСЖ Лион неожиданно переиграл ПСЖ
Помочь журналистам

Видео

Львов - Динамо 0:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Львов - Динамо 0:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа00:11
Атлетико вырвал победу над Реал Бетисом
Вчера, 23:57
Европа23:57
Лион неожиданно переиграл ПСЖ
Европа23:44
Доминация - все?: Милан легко расправился с Наполи
Европа23:18
Анчелотти: Если Реал будет мной доволен, то я готов остаться на десять лет
НБА22:52
НБА сняла ограничение на два супермаксимальных контракта на команду
НБА22:43
Михайлюк установил рекорд карьеры по очкам
Европа22:23
Анчелотти похвалил Бензема за один из самых быстрых хэт-триков в истории Реала
Европа22:16
Терпение лопнуло: Челси уволил Поттера с поста главного тренера
Европа21:51
Челси подпишет южноамериканского вундеркинда
Европа21:47
Реал - Вальядолид 6:0 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK