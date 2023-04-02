Реал - Вальядолид 6:0 видео голов и лучших моментов матча 02.04.2023 Ла Лиги

Представляем вашему вниманию обзор того как Карим Бензема установил очередное достижение в составе "бланкос".

В Мадриде на Сантьяго Бернабеу в рамках 27-го тура испанской Ла Лиги встречались Реал и Вальядолид.

"Королевский клуб" камня на камне не оставил от приезжей команды, забив той шесть безответных мячей, половина из которых оказалась на счету Карима Бензема.

Вашему вниманию видео всех голов матча Реал Мадрид - Вальядолид в двадцать седьмом туре Ла Лиги:

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Реал - Вальядолид 6:0

Голы: Родриго, 22, Бензема, 29, 32, 36, Асенсио, 73, Васкес, 90+1.

Владение мячом: 59% - 41%

Удары: 30 - 12

Удары в створ: 17 - 2

Фолы: 17 - 11

Ожидаемые голы (xG): 4.98 - 0.93

Реал: Куртуа - Васкес, Милитао, Алаба (Вальехо, 69), Камавинга - Кроос, Чуамени, Асенсио, Родриго (Одриосола, 82), Винисиус Себальос, 69) - Бензема (Азар, 65).

Вальядолид: Асенхо - Фреснеда, Фернандес, Эль-Ямик - Перес (Кике, 46), Меса (Плано, 46), Онгла (Агуадо, 46), Мончу, Роза (Торрес, 61) - Плата (Амалла, 70), Леон.

Предупреждение: Фреснеда.

Источник: MEGOGO