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Бавария утверждает, что пыталась проинформировать Нагельсмана об увольнении

Горнолыжные курорты продолжат вредить мюнхенцам.
Сегодня, 14:20
Юлиан Нагельсман / Getty Images
Юлиан Нагельсман / Getty Images

Боссы Баварии заявили, что пытались лично связаться с Юлианом Нагельсманом и сообщить ему об увольнении, но не смогли, пишет Daily Mail.

Гендиректор Баварии Оливер Кан заявил, что Нагельсманн был первым, кто узнал о своем увольнении. Однако сразу после заявления в немецких СМИ появилась информация, что немецкий специалист узнал обо всем из газет.

Представителям тренера пришлось лично звонить спортивному директору клуба Хасану Салихамиджичу, чтобы уточнить информацию.

Daily Mail пишет, что представители Баварии действительно пытались связаться с Нагельсманном накануне увольнения, однако не смогли дозвониться тренеру, который отдыхал на горнолыжном курорте.

Лишь на следующий день его пригласили в клуб, где Кан и Салихамиджич рассказали ему об увольнении.

Напомним, что главным тренером Баварии стал Томас Тухель, который начал с разгромной победы над Боруссией.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен Юлиан Нагельсман

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