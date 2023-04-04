Айнтрахт готов обменяться форвардами с ПСЖ

Коло Муани все же может переехать в Париж.

Франкфуртский Айнтрахт готов предложить ПСЖ обменяться нападающими, сообщает журналист Адриен Гренье.

Напомним, что французский форвард "орлов" Рандаль Коло Муани стал целью для многих европейских грандов, включая ПСЖ. Сообщалось, что немецкий клуб может затребовать за француза более 100 млн евро.

Однако Айнтрахт может предложить ПСЖ Коло Муани в обмен на молодого французского нападающего Юго Экитике, выстпающего за парижан по арендному соглашению.

В прошлом году Юго провел свой дебютный сезон в Лиге 1за Реймс, став одним из главных открытий сезона, забив 10 мячей в 24 матчах.

ПСЖ сразу забрал юного таланта к себе, офрмив арендное соглашение с правом выкупа за 28 млн евро.

Айнтрахт предлагает обменять Коло Муани на Экитике с доплатой со стороны парижан. Однако сам форвард пока не желает покидать Германию.