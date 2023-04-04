Де Дзерби - о численных отставках в АПЛ: В Италии давление еще сильнее, чем здесь

Наставник Брайтона Роберто де Дзерби высказался о численных тренерских отставках в этом сезоне АПЛ.

По словам итальянского специалиста, игроки важнее, чем главные тренеры.

Читай также: Челси определился с кандидатами на замену Поттеру

"Мне жаль. Это плохая новость. Но мы придаем слишком большое значение тренерам. Игроки важнее. Я не люблю увольнения, потому что ответственность лежит не только на тренере.

В Италии давление еще больше, потому что там 60 миллионов жителей, и все 60 миллионов - тренеры.

В АПЛ действительно тяжело работать. Все зависит от того, как вам удастся справиться с давлением", - сказал Де Дзерби.

Напомним, в текущем сезоне чемпионата Англии было уволено уже тринадцать наставников.