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Де Дзерби - о численных отставках в АПЛ: В Италии давление еще сильнее, чем здесь

Специалист поделился мыслями о происходящем в чемпионате Англии.
Сегодня, 18:51
Роберто Де Дзерби / Getty Images
Роберто Де Дзерби / Getty Images

Наставник Брайтона Роберто де Дзерби высказался о численных тренерских отставках в этом сезоне АПЛ.

По словам итальянского специалиста, игроки важнее, чем главные тренеры.

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"Мне жаль. Это плохая новость. Но мы придаем слишком большое значение тренерам. Игроки важнее. Я не люблю увольнения, потому что ответственность лежит не только на тренере.

В Италии давление еще больше, потому что там 60 миллионов жителей, и все 60 миллионов - тренеры.

В АПЛ действительно тяжело работать. Все зависит от того, как вам удастся справиться с давлением", - сказал Де Дзерби.

Напомним, в текущем сезоне чемпионата Англии было уволено уже тринадцать наставников.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Роберто де Дзерби

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