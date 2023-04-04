Челси определился с кандидатами на замену Поттеру
С одним из претендентов "синие" уже успели провести переговоры.
Лондонский Челси определился с шорт-листом специалистов, которые потенциально могут заменить Грэма Поттера на посту наставника клуба.
Как сообщает Фабрицио Романо, главным кандидатом является недавно уволенный из Баварии Юлиан Нагельсманн.
Журналист отмечает, что с немцем уже успели провести первый раунд переговоров, однако, не уточняет, как далеко они зашли.
Также лондонцы могут прибегнуть к варианту с экс-наставником Барселоны и сборной Испании Луисом Энрике либо к коучу Спортинга Рубену Амориму.
Стоит сказать, что сегодня, 4 апреля, Челси проведет первый матч после отставки Поттера. Соперником столичного клуба станет Ливерпуль.