iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Это проблема для команды": тен Хаг прокомментировал травматичность Марсьяля

Французский нападающий пропустил большую часть сезона из-за постоянных проблем со здоровьем.
Сегодня, 13:15
Антони Марсьяль / Getty Images
Антони Марсьяль / Getty Images

В недавнем проигранном Ньюкаслу (0:2) матче свое возвращение на поле совершил форвард Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль. 27-летний француз пропустил последние 13 игр из-за травмы - всего в нынешнем сезоне таких игр накопилось уже целых 32.

Во время пресс-конференции главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг сказал пару слов об удручающей фанатов ситуации с Марсьялем.

"Во-первых, это расстраивает его самого. Он игрок, который больше всего находится в спортзале, он не хочет быть там, он хочет быть на поле", - цитирует нидерландца utdreport.

"Но, конечно, это проблема для нашей команды и это проблема для тренера, потому что когда у вас доступны лучшие игроки, у вас больше шансов на победу".

Читай также: Манчестер Юнайтед заключил новый долгосрочный контракт с основным защитником

В среду, 5 апреля, Манчестер Юнайтед проведет перенесенный матч 25-го тура АПЛ против Брентфорда. Стартовый свисток поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Антони Марсьяль Эрик тен Хаг

Статьи по теме

Форварда Фулхэма дисквалифицировали на 8 матчей за удаление в матче с Манчестер Юнайтед Форварда Фулхэма дисквалифицировали на 8 матчей за удаление в матче с Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед заключил новый долгосрочный контракт с основным защитником Манчестер Юнайтед заключил новый долгосрочный контракт с основным защитником
Гари Невилл сравнил Роналду и Вегхорста Гари Невилл сравнил Роналду и Вегхорста
Тен Хаг хочет быть "безжалостным" во время летнего трансферного окна Тен Хаг хочет быть "безжалостным" во время летнего трансферного окна
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Интер 1:1 видео голов и лучших моментов матча кубка Италии
Ювентус - Интер 1:1 видео голов и лучших моментов матча кубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа14:41
Павелко переизбран в исполком УЕФА
Лига Чемпионов14:30
Реал - Челси: онлайн-трансляция матча 12.04.2023 Лиги чемпионов
Европа14:19
Президент УЕФА Чеферин переизбран на новый срок
Украина14:05
Довбик своим быстрым выездным хет-триком побил рекорд 20-летней давности
Лига Чемпионов13:45
Реал - Челси: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
Украина13:40
Крыськив забил самый быстрый гол сезона, который не попал в ТОП-10 за всю историю чемпионата Украины
Европа13:15
"Это проблема для команды": тен Хаг прокомментировал травматичность Марсьяля
Формула 112:57
Норрис раскритиковал шины Пирелли, пожаловавшись на отсутствие сцепления с трассой
Лига Чемпионов12:55
Милан - Наполи: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
Европа12:32
Энрике прибыл в Лондон для переговоров с Челси
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK