"Это проблема для команды": тен Хаг прокомментировал травматичность Марсьяля

В недавнем проигранном Ньюкаслу (0:2) матче свое возвращение на поле совершил форвард Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль. 27-летний француз пропустил последние 13 игр из-за травмы - всего в нынешнем сезоне таких игр накопилось уже целых 32.

Во время пресс-конференции главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг сказал пару слов об удручающей фанатов ситуации с Марсьялем.

"Во-первых, это расстраивает его самого. Он игрок, который больше всего находится в спортзале, он не хочет быть там, он хочет быть на поле", - цитирует нидерландца utdreport.

"Но, конечно, это проблема для нашей команды и это проблема для тренера, потому что когда у вас доступны лучшие игроки, у вас больше шансов на победу".

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В среду, 5 апреля, Манчестер Юнайтед проведет перенесенный матч 25-го тура АПЛ против Брентфорда. Стартовый свисток поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.