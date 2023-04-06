"Безупречный матч": Анчелотти назвал причины разгромной победы над Барселоной

Главный тренер Реала Карло Анчелотти поделился эмоциями от разгромной победы над Барселоной (4:0) в ответном матче полуфинала Кубка Испании, назвав причины успеха своей команды.

Каталонцы после первой встречи имели минимальное преимущество, но мадридцы в конце первого тайма повторного поединка выровняли положение в противостоянии благодаря голу Винисиуса Жуниора, а хет-трик Карима Бензема снял все вопросы о победителе.

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"Это был безупречный матч, иначе мы бы не победили здесь со счетом 4:0. В начале поединка у нас были определенные проблемы, но первый гол изменил ход всего матча.

В таких встречах важную роль играют характер и опыт. В нашем составе мы объединили энергию Родриго, Вальверде и Камавинга с опытом Винисиуса, Модрича и Крооса. Команда показала зрелищную игру.

В феврале я в шутку сказал тренеру Осасуны, что мы встретимся в финале кубка.

В этой игре подход был таким же, как и в нашем матче в чемпионате, я только изменил функции Родриго. Это мелкие детали, которые определяют результат матчей", - приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, что в финале Кубка Испании Реал встретится с Осасуной.

На ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Барселона - Реал (0:4).