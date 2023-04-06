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Пробили путь в финал: Известный карикатурист ярко представил разгромную победу Реала над Барселоной

Мадридский клуб разнес каталонцев в ответном матче полуфинала Кубка Испании.
Сегодня, 10:59
Реал разгромил Барселону / Getty Images
Реал разгромил Барселону / Getty Images

В среду, 5 апреля, мадридский Реал на Камп Ноу встречался с Барселоной в рамках ответного матча полуфинала Кубка Испании.

Подопечные Карло Анчелотти сумели взять убедительный реванш у каталонцев после домашнего поражения 0:1 в первом поединке, разгромив принципиального соперника со счетом 4:0.

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В честь этой победы знаменитый карикатурист Омар Момани представил свою новую работу. В своем творении, посвященном яркой победе Реала в Эль Класико, художник отметил героя поединка Карима Бензема, сделавшего хет-трик, и Винисиуса Жуниора, который в конце первого тайма выровнял положение в противостоянии.

Напомним, что в финале Кубка Испании Реал встретится с Осасуной.

На ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Барселона - Реал (0:4).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Кубок Испании Эль Класико Реал Мадрид

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