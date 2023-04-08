Барселона намерена вернуть талантливого воспитанника

Барселона намерена усилиться унивеерсалом, который является воспитанником клуба.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, каталонцы попытаются летом вернуть Хави Симонса из ПСВ.

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В свое время нидерландец выступал за молодежные команды клуба, но затем его переманил ПСЖ. В составе парижан он провел лишь оддинадцать игр, а затем отправился в аренду на родину.

За эйндховенскую команду Симонс в этом сезонесыграл 39 поединков во всех турнирах, забив 16 голов и отдав 7 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего хавбека в 30 млн евро.