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Барселона намерена вернуть талантливого воспитанника

Хави Симонс может вернуться в бывшую команду.
Сегодня, 17:52
Хави Симонс / Getty Images
Хави Симонс / Getty Images

Барселона намерена усилиться унивеерсалом, который является воспитанником клуба.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, каталонцы попытаются летом вернуть Хави Симонса из ПСВ.

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В свое время нидерландец выступал за молодежные команды клуба, но затем его переманил ПСЖ. В составе парижан он провел лишь оддинадцать игр, а затем отправился в аренду на родину.

За эйндховенскую команду Симонс в этом сезонесыграл 39 поединков во всех турнирах, забив 16 голов и отдав 7 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего хавбека в 30 млн евро.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ПСВ Хави Симонс

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