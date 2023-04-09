iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ньюкасл нацелился на полузащитника сборной Бельгии

Юри Тилеманс может достаться "сорокам" бесплатно.
Сегодня, 17:59
Юри Тилеманс / Getty Images
Юри Тилеманс / Getty Images

Ньюкасл определился с одной из целей на летнее трансферное окно.

Как сообщает Football Insider, коллектив Эдди Хау может пополнить Юри Тилеманс.

Читай также: Ньюкасл готов заплатить большие деньги за нападающего Ювентуса

Переговоры с бельгийцем упрощены тем, что этим летом он станет свободным агентом и может достаться "сорокам" совершенно бесплатно.

Также на хавбека уже долгое время претендует Арсенал Микеля Артеты, которому также нужно усиление в центр поля.

В текущем сезоне за Лестер игрок отличился тремя голами и одним ассистом в двадцати трех матчах АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл бельгия Лестер Сити Юри Тилеманс

Статьи по теме

Поттер отказал Лестеру, не планируя возвращаться к работе до лета Поттер отказал Лестеру, не планируя возвращаться к работе до лета
Ньюкасл обыграл Манчестер Юнайтед и отобрал у него третье место в АПЛ Ньюкасл обыграл Манчестер Юнайтед и отобрал у него третье место в АПЛ
Лестер объявил об увольнении Роджерса Лестер объявил об увольнении Роджерса
Ньюкасл намерен подписать хавбека Манчестер Юнайтед Ньюкасл намерен подписать хавбека Манчестер Юнайтед
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Интер 1:1 видео голов и лучших моментов матча кубка Италии
Ювентус - Интер 1:1 видео голов и лучших моментов матча кубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла четыре позиции, лидер сменился
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа20:32
Арсенал упустил победу в матче с Ливерпулем на последних минутах матча
Теннис19:57
Теннис: WTA и ATP. Рууд выиграл турнир в Португалии
НХЛ19:39
НХЛ: лучшие бомбардиры
Европа19:12
Вингер Кристал Пэлас установил историческое достижение в АПЛ
Европа18:43
Бавария готова выложить огромные деньги за Кейна
Украина18:38
Бомбардиры УПЛ: Довбик еще больше увеличил отрыв
Киберспорт18:27
Отбор на Paris Major 2023: B8 проиграли Apeks, FaZe не прошли на Major
Украина18:18
УПЛ: Днепр-1 и Колос разгромили своих соперников
Киберспорт18:11
B8 проиграли третий "матч за Major" и вылетели в стадию последнего шанса
Европа18:10
Харри Кейн: статистика-2022/2023
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK