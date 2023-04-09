Ньюкасл нацелился на полузащитника сборной Бельгии

Ньюкасл определился с одной из целей на летнее трансферное окно.

Как сообщает Football Insider, коллектив Эдди Хау может пополнить Юри Тилеманс.

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Переговоры с бельгийцем упрощены тем, что этим летом он станет свободным агентом и может достаться "сорокам" совершенно бесплатно.

Также на хавбека уже долгое время претендует Арсенал Микеля Артеты, которому также нужно усиление в центр поля.

В текущем сезоне за Лестер игрок отличился тремя голами и одним ассистом в двадцати трех матчах АПЛ.