iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Вингер Кристал Пэлас установил историческое достижение в АПЛ

Майкл Олисе продемонстрировал талант диспетчера.
Сегодня, 19:12
Майкл Олисе / Getty Images
Майкл Олисе / Getty Images

В рамках 29 тура чемпионата Англии Кристал Пэлас разгромил Лидс. Хет-триком из ассистов в этом матче отметился вингер "орлов" Майкл Олисе.

Таким образом, в возрасте 21 года и 118 дней Олисе стал самым молодым игроком в истории АПЛ, которому удавалось сделать подобное без использования угловых и штрафных.

Французcкий футболист отдал голевые передачи на Эберечи Эзе, Джордана Айю и своего соотечественника Одсонна Едуара. 

Напомним, что вчера, 8 апреля, ассистентским рекордом в чемпионате Англии отметился Кевин де Брюйне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рекорд АПЛ Кристал Пэлас

Статьи по теме

Арсенал упустил победу в матче с Ливерпулем на последних минутах матча Арсенал упустил победу в матче с Ливерпулем на последних минутах матча
Де Брюйне установил рекорд АПЛ Де Брюйне установил рекорд АПЛ
Манчестер Сити разделался на выезде с Саутгемптоном Манчестер Сити разделался на выезде с Саутгемптоном
Вингер Тоттенхэма вписал свое имя в историю АПЛ Вингер Тоттенхэма вписал свое имя в историю АПЛ
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Интер 1:1 видео голов и лучших моментов матча кубка Италии
Ювентус - Интер 1:1 видео голов и лучших моментов матча кубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла четыре позиции, лидер сменился
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа20:32
Арсенал упустил победу в матче с Ливерпулем на последних минутах матча
Теннис19:57
Теннис: WTA и ATP. Рууд выиграл турнир в Португалии
НХЛ19:39
НХЛ: лучшие бомбардиры
Европа19:12
Вингер Кристал Пэлас установил историческое достижение в АПЛ
Европа18:43
Бавария готова выложить огромные деньги за Кейна
Украина18:38
Бомбардиры УПЛ: Довбик еще больше увеличил отрыв
Киберспорт18:27
Отбор на Paris Major 2023: B8 проиграли Apeks, FaZe не прошли на Major
Украина18:18
УПЛ: Днепр-1 и Колос разгромили своих соперников
Киберспорт18:11
B8 проиграли третий "матч за Major" и вылетели в стадию последнего шанса
Европа18:10
Харри Кейн: статистика-2022/2023
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK