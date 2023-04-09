Вингер Кристал Пэлас установил историческое достижение в АПЛ

В рамках 29 тура чемпионата Англии Кристал Пэлас разгромил Лидс. Хет-триком из ассистов в этом матче отметился вингер "орлов" Майкл Олисе.

Таким образом, в возрасте 21 года и 118 дней Олисе стал самым молодым игроком в истории АПЛ, которому удавалось сделать подобное без использования угловых и штрафных.

Французcкий футболист отдал голевые передачи на Эберечи Эзе, Джордана Айю и своего соотечественника Одсонна Едуара.

Напомним, что вчера, 8 апреля, ассистентским рекордом в чемпионате Англии отметился Кевин де Брюйне.