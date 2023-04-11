Реал проявляет интерес к игроку, оформившему дубль в матче против него

Реал может усилить группу атаки в летнее трансферное окно.

Как сообщает Marca, "сливочные" готовы подписать Самуэля Чуквуэзе из Вильярреала.

23-летний нигериец впечатлил президента клуба Флорентино Переса в матче на прошлых выходных, где он оформил дубль.

Источник отмечает, что Перес уже успел пообщаться с владельцем "желтой субмарины" о переходе вингера.

Футболист оценивается в 50 млн евро. В текущем сезоне он оформил тринадцать голов и одиннадцать ассистов в сорока матчах во всех турнирах.