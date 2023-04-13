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Милан - Наполи: результат и обзор матча Лиги Чемпионов 12.04.2023

"Партенопейцам" придется очень тяжко в ответном матче.
Сегодня, 00:05
Милан - Наполи / Getty Images
Милан - Наполи / Getty Images

В рамках первого поединка 1/4 финала Милан встретился с Наполи.

Такой же легкой прогулки, как в недавнем матче чемпионата Италии для "россонери" не получилось.

Матч выдался очень равным лишь с небольшим преимуществом хозяев по моментам, хотя именно коллектив Лучано Спалетти должен был забивать первым. Уже в дебюте встречи Хвича не сумел реализовать убойный момент. Немногим позже Петр Зелинськи издали проверял Меньяна, ударив в "девятку", но француз довольно просто справился с ударом. 

Выдержав стартовый натиск партенопейцев Милан начал отвечать. Сперва не получилось открыть счет у Рафаэля Леау, но потом у "россонери" получилась отменная контратака, которую завершил Исмаэль Беннасер.

Вторая половина встречи выдалась менее яркой в футбольном плане, но эмоций хватало. Из голевых шансов стоит выделить лишь удар Ди Лоренцо на последних минутах, которому было не суждено сравнять счет, однако, до этого случился еще ряд эпизодов, которые стоит отмеить.

С 71 по 75 минуты Андре-Франк Замбо Ангисса получил две желтые карточки, превратившиеся в красную. Чуть позже также желтую перед собою увидел Ким Мин Дже. Оба ключевых игрока клуба пропустят матч, а это все еще неизвестно будет ли играть Виктор Осимхен.

Таким образом, учитывая кадровые проблемы и минимальный проигрыш в первом матче Наполи будет явно не просто в ответном поединке.

Статистика матча Лиги чемпионов Милан - Наполи

Милан - Наполи 1:0

Гол: Беннасер, 40
Владение мячем: 48% - 52%
xG: 1.29 - 1.55
Удары: 12 - 14
Удары в створ: 2 - 5

Милан: Меньян - Эрнандес, Томори, Кьер, Калабрия - Тонали, Беннасер (Салемакерс, 67), Леау, Крунич, Даис (Ребич, 80) - Жиру.

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Дже, Руй (Оливера, 81) - Замбо-Ангисса, Лоботка, Зелински (Ндомбеле, 81) - Эльмас, Кварацхелия (Политано, 81) - Лосано (Распадори, 69).

Предупреждения: Зелински, Пиоли (за пределами поля), Беннасер, Замбо-Ангисса, Ди Лоренцо, Ким, Салемакерс, Ррахмани.

Удаление: Замбо-Ангисса (вторая желтая)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Милан ЛЧ

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