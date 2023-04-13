Ювентус - Спортинг: обзор и результат матча Лиги Европы 13.04.2023

"Бьянконери" справились с непростым соперником в первой игре четвертьфинала ЛЕ.

В рамках 1/4 финала ЛЕ Ювентус на своем поле встретился со Спортингом.

Обе команды предпочитали действовать в этом поединке от обороны, поэтому обилия опасных моментов зрители не увидели.

Ювентусу пришлось более тяжело в этом поединке, ведь на 44 минуте встречи из-за проблем с сердцем был заменен Войцех Щенсны

Впрочем, все же добыть победу "зебрам" не помешало даже отсутствие основного голкипера. На 73 минуте единственным голом отметился Федерико Гатти.

Статистика матча Лиги Европы Ювентус - Спортинг

Ювентус - Спортинг 1:0

Голы: Гатти, 73

xG: 0.82 - 0.98

Владение мячем: 44% - 56%

Удары: 9 - 16

Удары в створ: 2 - 5