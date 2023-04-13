Ювентус - Спортинг: обзор и результат матча Лиги Европы 13.04.2023
"Бьянконери" справились с непростым соперником в первой игре четвертьфинала ЛЕ.
В рамках 1/4 финала ЛЕ Ювентус на своем поле встретился со Спортингом.
Обе команды предпочитали действовать в этом поединке от обороны, поэтому обилия опасных моментов зрители не увидели.
Ювентусу пришлось более тяжело в этом поединке, ведь на 44 минуте встречи из-за проблем с сердцем был заменен Войцех Щенсны
Впрочем, все же добыть победу "зебрам" не помешало даже отсутствие основного голкипера. На 73 минуте единственным голом отметился Федерико Гатти.
Статистика матча Лиги Европы Ювентус - Спортинг
Ювентус - Спортинг 1:0
Голы: Гатти, 73
xG: 0.82 - 0.98
Владение мячем: 44% - 56%
Удары: 9 - 16
Удары в створ: 2 - 5