Защитник Манчестер Юнайтед провел сотый матч за клуб

Никто не мог подумать, что Диогу Далот отметит подобный юбилей в составе "красных дьяволов".

Манчестер Юнайтед в очередном туре АПЛ обыграл на выезде Ноттингем Форест со счетом 2:0.

Второй гол команды Эрика тан Хага на свой счет записал правый защитник Диогу Далот, который в этой игре вышел на позиции левого защитника.

К тому же данная встреча стала для португальца уже 100-й в составе манкунианцев, сообщает манчестерский клуб в своих социальных сетях.

Летом 2018 года Манчестер Юнайтед приобрел Далота у Порту за 22 миллиона евро. Сезон-2020/21 24-летний игрок провел в аренде в Милане.

В составе "красных дьяволов" Диогу Далот отметился тремя голами и шестью ассистами, выиграв кубок лиги-2022/23.