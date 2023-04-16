iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Защитник Манчестер Юнайтед провел сотый матч за клуб

Никто не мог подумать, что Диогу Далот отметит подобный юбилей в составе "красных дьяволов".
Вчера, 21:43
Диогу Далот / Getty Images
Диогу Далот / Getty Images

Манчестер Юнайтед в очередном туре АПЛ обыграл на выезде Ноттингем Форест со счетом 2:0.

Второй гол команды Эрика тан Хага на свой счет записал правый защитник Диогу Далот, который в этой игре вышел на позиции левого защитника.

К тому же данная встреча стала для португальца уже 100-й в составе манкунианцев, сообщает манчестерский клуб в своих социальных сетях.

Летом 2018 года Манчестер Юнайтед приобрел Далота у Порту за 22 миллиона евро. Сезон-2020/21 24-летний игрок провел в аренде в Милане.

В составе "красных дьяволов" Диогу Далот отметился тремя голами и шестью ассистами, выиграв кубок лиги-2022/23.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ диогу далот

Статьи по теме

Антони принес Манчестер Юнайтед победу над Ноттингем Форест Антони принес Манчестер Юнайтед победу над Ноттингем Форест
Арсенал без Зинченко упустил победу над Вест Хэмом, лидируя в два гола Арсенал без Зинченко упустил победу над Вест Хэмом, лидируя в два гола
"Когда начали играть, было уже поздно": Мудрик высказался о поражении от Брайтона "Когда начали играть, было уже поздно": Мудрик высказался о поражении от Брайтона
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Помочь журналистам

Видео

Джо Джойс - Чжан Чжилей: видео лучших моментов боя
Джо Джойс - Чжан Чжилей: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина набрала первое очко, Костюк приблизилась к Калининой
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернул статус первой ракетки мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Робертсон легко одолел китайского соперника
просмотров

Последние новости

Киберспорт00:33
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Европа00:16
В Баварии определились с судьбой Мане
Вчера, 23:59
Европа23:59
Рома не испытала проблем с Удинезе
Европа23:36
Марсель Малиновского обыграл на своем поле Труа
23:18
Ягупова помогла Фенербахче впервые в истории победить в финале женской Евролиги
Другие страны22:57
Украинский арбитр отработал на матче МЛС
Европа22:50
Алли, недавно перенесшего операцию, заметили на вечеринке
НБА22:26
Пол Джордж не поможет Клипперс в серии плей-офф против Финикса
Европа22:22
Спортивный директор Барселоны выступил с заявлением касаемо будущего Гави
НБА22:07
ЛеБрон повторил рекорд НБА по количеству серий плей-офф
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK