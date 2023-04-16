Защитник Манчестер Юнайтед провел сотый матч за клуб
Никто не мог подумать, что Диогу Далот отметит подобный юбилей в составе "красных дьяволов".
Манчестер Юнайтед в очередном туре АПЛ обыграл на выезде Ноттингем Форест со счетом 2:0.
Второй гол команды Эрика тан Хага на свой счет записал правый защитник Диогу Далот, который в этой игре вышел на позиции левого защитника.
К тому же данная встреча стала для португальца уже 100-й в составе манкунианцев, сообщает манчестерский клуб в своих социальных сетях.
Goal ✔️— Manchester United (@ManUtd) April 16, 2023
Clean sheet ✔️
What a way to mark your 1️⃣0️⃣0️⃣th appearance for United, @DalotDiogo! 🔥#MUFC || #NFOMUN pic.twitter.com/tgqE5SEVNd
Летом 2018 года Манчестер Юнайтед приобрел Далота у Порту за 22 миллиона евро. Сезон-2020/21 24-летний игрок провел в аренде в Милане.
В составе "красных дьяволов" Диогу Далот отметился тремя голами и шестью ассистами, выиграв кубок лиги-2022/23.