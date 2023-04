Защитник Манчестер Юнайтед провел сотый матч за клуб

Goal ✔️ Clean sheet ✔️ What a way to mark your 1️⃣0️⃣0️⃣th appearance for United, @DalotDiogo ! 🔥 #MUFC || #NFOMUN pic.twitter.com/tgqE5SEVNd

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...