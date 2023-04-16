Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2: обзор матча и результат игры 16.04.2023

Шикарное выступление в исполнении бразильца позволило манкунианцам выйти на чистое третье место в таблице АПЛ.

В воскресенье, 16 апреля, на Сити Граунд состоялся матч 31-го тура АПЛ между Ноттингем Форест и Манчестер Юнайтед.

В связи с травмами Варана и Мартинеса в основе "красных дьяволов" вышла старая-добрая связка Магуайр-Линделеф. И стоит отметить, что со своей работой они справились на ура.

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Не обошлось и без проблем: на разминке травмировался Забитцер, который должен был выйти в старте - в итоге его заменил Эриксен.

Лучшим же игроком встречи стал 100-миллионный новичок Антони, оформивший 1+1.

На 32-й минуте оборона "лесников" сама привезла гол в свои ворота: Марсьяль отобрал мяч у защитника и побежал вперед. Фернандеш, подобравший мяч, сразу же отдал его на ход французу, который нанес удар. Навас совершил сейв, но тут же на добивании оказался Антони.

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Во втором тайме команда Эрика тен Хага продолжила оказывать давление на соперника, постоянно создавая моменты. Но тому же Бруно не повезло - его удар вратарь перевел в перекладину.

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Однако манкунианцы все же удвоили преимущество. Антони протащил мяч и выдал проникающую передачу на Далота. Португалец с близкого расстояния переиграл Наваса.

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За оставшееся время Юнайтед был ближе к тому, чтобы забить третий, чем хозяева поля к своему первому. Но ни одна из команд не сумела отличиться.

В итоге Манчестер Юнайтед заработал важные три очка, благодаря которым он вырвался на третье место чемпионата Англии, оторвавшись от Ньюкасла на три очка. Ноттингем Форест в свою очередь остается на 18-м месте, имея в активе 27 очков.

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Статистика матча Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 31-го тура АПЛ

Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед - 0:2

Голы: Антони, 32, Далот, 76.

Владение мячом: 31% - 69%

Удары: 6 - 22

Удары в створ: 0 - 8

Фолы: 9 - 9

Ожидаемые голы (xG): 0.75 - 3.84

Ноттингем Форест: Навас - Фелипе, Ниакате, МакКенна (Деннис, 81) - Уильямс, Фройлер (Мангала, 65), Данилу, Лоди - Гиббс-Уайт (Лингард, 88) - Джонсон, Авонии (Саридж, 65).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Далот - Каземиро, Эриксен (Фред, 79), Антони, Фернандеш, Санчо - Марсьяль (Вегхорст, 72).

Предупреждения: Уильямс, Мангала - Магуайр, Вегхорст.