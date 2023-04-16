Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2: обзор матча и результат игры 16.04.2023
В воскресенье, 16 апреля, на Сити Граунд состоялся матч 31-го тура АПЛ между Ноттингем Форест и Манчестер Юнайтед.
В связи с травмами Варана и Мартинеса в основе "красных дьяволов" вышла старая-добрая связка Магуайр-Линделеф. И стоит отметить, что со своей работой они справились на ура.
Не обошлось и без проблем: на разминке травмировался Забитцер, который должен был выйти в старте - в итоге его заменил Эриксен.
Лучшим же игроком встречи стал 100-миллионный новичок Антони, оформивший 1+1.
На 32-й минуте оборона "лесников" сама привезла гол в свои ворота: Марсьяль отобрал мяч у защитника и побежал вперед. Фернандеш, подобравший мяч, сразу же отдал его на ход французу, который нанес удар. Навас совершил сейв, но тут же на добивании оказался Антони.
Во втором тайме команда Эрика тен Хага продолжила оказывать давление на соперника, постоянно создавая моменты. Но тому же Бруно не повезло - его удар вратарь перевел в перекладину.
Однако манкунианцы все же удвоили преимущество. Антони протащил мяч и выдал проникающую передачу на Далота. Португалец с близкого расстояния переиграл Наваса.
За оставшееся время Юнайтед был ближе к тому, чтобы забить третий, чем хозяева поля к своему первому. Но ни одна из команд не сумела отличиться.
В итоге Манчестер Юнайтед заработал важные три очка, благодаря которым он вырвался на третье место чемпионата Англии, оторвавшись от Ньюкасла на три очка. Ноттингем Форест в свою очередь остается на 18-м месте, имея в активе 27 очков.
Статистика матча Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 31-го тура АПЛ
Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед - 0:2
Голы: Антони, 32, Далот, 76.
Владение мячом: 31% - 69%
Удары: 6 - 22
Удары в створ: 0 - 8
Фолы: 9 - 9
Ожидаемые голы (xG): 0.75 - 3.84
Ноттингем Форест: Навас - Фелипе, Ниакате, МакКенна (Деннис, 81) - Уильямс, Фройлер (Мангала, 65), Данилу, Лоди - Гиббс-Уайт (Лингард, 88) - Джонсон, Авонии (Саридж, 65).
Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Далот - Каземиро, Эриксен (Фред, 79), Антони, Фернандеш, Санчо - Марсьяль (Вегхорст, 72).
Предупреждения: Уильямс, Мангала - Магуайр, Вегхорст.