iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Марсель - Труа 3:1: обзор и результат матча чемпионата Франции 16.04.2023

Украинец вышел на поле лишь под конец матча.
Вчера, 23:36
ФК Марсель / Getty Images
ФК Марсель / Getty Images

В воскресенье, 16 апреля, в рамках 31-го тура Лиги 1 Марсель принимал Труа. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:1.

Провансальцы уничтожали своего соперника уже к 64-й минуте. Дублем отметился форвард Витинья, гол также забил Дженгиз Ундер.

Под занавес встречи гости смогли отыграл один мяч, однако на большее их не хватило.

Отметим, украинский полузащитник Марселя Руслан Малиновский вышел на поле лишь на 76-й минуте, не отличившись результативными действиями.

Статистика матча Марсель - Труа чемпионата Франции

Марсель - Труа 3:1   
Голы: Витинья, 2, 64, Ундер, 40 - Бальде, 90+1

Ожидаемые голы (xG): 4.04 - 0.06
Владение мячом: 70% - 30%
Удары: 27 - 3
Удары в створ: 6 - 1

Марсель: Лопес, Клосс, Колашинац (Байи, 76), Мбемба, Жиго, Каборе, Верету, Ронжье, Ундер (Пайет, 81), Санчес (Малиновский, 76), Витинья.

Труа: Галлон, Бальде, Рами (Бани-Зукру, 70), Палмер-Браун, Сальмье (Поросо, 46), Ларуси, Куаме, Агуме (Рен-Аделаид, 77), Рони Лопеш (Угбо, 70), Балде, Одобер (Палаверса, 70).

Предупреждения: Агуме (55), Куаме (60).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель Лига 1 Труа

Статьи по теме

Фанаты во время матча чемпионата Франции показали необычный перфоманс, оголив ягодицы Фанаты во время матча чемпионата Франции показали необычный перфоманс, оголив ягодицы
Марсель Малиновского представил форму к ювилею победы в ЛЧ Марсель Малиновского представил форму к ювилею победы в ЛЧ
Марсель Малиновского не сумел переиграть Лорьян в унылом матче Марсель Малиновского не сумел переиграть Лорьян в унылом матче
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель в упорной борьбе обыграл Уолдена Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель в упорной борьбе обыграл Уолдена
Помочь журналистам

Видео

Джо Джойс - Чжан Чжилей: видео лучших моментов боя
Джо Джойс - Чжан Чжилей: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина набрала первое очко, Костюк приблизилась к Калининой
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернул статус первой ракетки мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель в упорной борьбе обыграл Уолдена
просмотров

Последние новости

00:51
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель в упорной борьбе обыграл Уолдена
Киберспорт00:33
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Европа00:16
В Баварии определились с судьбой Мане
Вчера, 23:59
Европа23:59
Рома не испытала проблем с Удинезе
Европа23:36
Марсель Малиновского обыграл на своем поле Труа
23:18
Ягупова помогла Фенербахче впервые в истории победить в финале женской Евролиги
Другие страны22:57
Украинский арбитр отработал на матче МЛС
Европа22:50
Алли, недавно перенесшего операцию, заметили на вечеринке
НБА22:26
Пол Джордж не поможет Клипперс в серии плей-офф против Финикса
Европа22:22
Спортивный директор Барселоны выступил с заявлением касаемо будущего Гави
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK