Марсель - Труа 3:1: обзор и результат матча чемпионата Франции 16.04.2023

Украинец вышел на поле лишь под конец матча.

В воскресенье, 16 апреля, в рамках 31-го тура Лиги 1 Марсель принимал Труа. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:1.

Провансальцы уничтожали своего соперника уже к 64-й минуте. Дублем отметился форвард Витинья, гол также забил Дженгиз Ундер.

Под занавес встречи гости смогли отыграл один мяч, однако на большее их не хватило.

Отметим, украинский полузащитник Марселя Руслан Малиновский вышел на поле лишь на 76-й минуте, не отличившись результативными действиями.

Статистика матча Марсель - Труа чемпионата Франции

Марсель - Труа 3:1

Голы: Витинья, 2, 64, Ундер, 40 - Бальде, 90+1

Ожидаемые голы (xG): 4.04 - 0.06

Владение мячом: 70% - 30%

Удары: 27 - 3

Удары в створ: 6 - 1

Марсель: Лопес, Клосс, Колашинац (Байи, 76), Мбемба, Жиго, Каборе, Верету, Ронжье, Ундер (Пайет, 81), Санчес (Малиновский, 76), Витинья.

Труа: Галлон, Бальде, Рами (Бани-Зукру, 70), Палмер-Браун, Сальмье (Поросо, 46), Ларуси, Куаме, Агуме (Рен-Аделаид, 77), Рони Лопеш (Угбо, 70), Балде, Одобер (Палаверса, 70).

Предупреждения: Агуме (55), Куаме (60).