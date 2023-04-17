Президент Барселоны выступил с официальными объяснениями касаемо дела Негрейры

Президент Барселоны Жоан Лапорта на пресс-конференции высказался о деле Хосе Марии Энрикеса Негрейры.

"Доброе утро всем. Я приехал сюда в качестве главного представителя Барселоны. Я обращаюсь к партнерам, к общественному мнению в целом, чтобы дать разъяснения по делу Негрейры.

Дело, события которого произошли несколько лет назад и не входят в сферу ответственности нынешнего руководства. Это требует осмысления из-за возникших споров. В течение двух месяцев мы подвергались чудовищной клеветнической кампании. Эти сведения и выводы не имеют ничего общего с реальностью.

Барселона была образцом честной игры. Мы гордимся тем, что внесли свой вклад в спорт. Барселона побеждала на протяжении десятилетий, и мы продолжаем побеждать благодаря усилиям, таланту наших игроков, тренеров, работников, а также наших партнеров и болельщиков.

Когда Барселона побеждает, мы празднуем это вместе. И когда мы проигрываем, мы не ищем оправданий. Это спорт. Барселона – это объединение ценностей.

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Нам в Барселоне нравится, как мы выигрываем, нам нравится побеждать, играя хорошо. Нам не нравится выигрывать из-за плохого судейства. Как у великого клуба, у нас есть недоброжелатели, и они пытаются подорвать наш престиж. Из зависти или из-за чего-то еще. Они ничего не добьются.

Никакая кампания по дискредитации не помешает Барселоне оставаться эталоном мирового спорта и оставаться предметом восхищения миллионов каталонцев, а также миллионов других людей по всему миру.

Когда возник этот спор, я немедленно выступил и сказал, что мне ясно, что это спланированная кампания против Барселоны и что это не случайность. Мы заказали внутреннее расследование, которое было поручено внешней фирме. Это позволяет мне получить больше информации.

У меня появилась информация, которой раньше не было. Я начну с этого категорического утверждения: Барселона никогда не предпринимала никаких действий, которые преследовали бы конечную цель нарушить конкуренцию в турнире, чтобы получить преимущество", – приводит слова Лапорты издание As.

Напомним, каталонцев обвиняют в коррупции ввиду выплат бывшему вице-президенту технического судейского комитета.