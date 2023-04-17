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Боули раскритиковал своих игроков, назвав выступления Челси постыдными

Владелец ожидает результата от матча с Реалом.
Сегодня, 20:09
Тодд Боули / Getty Images
Тодд Боули / Getty Images

После поражения Челси от Брайтона, владелец клуба Тодд Боули отправился в раздевалку, где лично раскритиковал игроков, пишет The Telegraph.

Сразу после матча журналисты отметили, что Боули вместе с другими совладельцами команды отправился в раздевалку, где провел около часа.

Как стало известно позднее, бизнесмен взял слово после Фрэнка Лэмпарда и раскритиковал своих игроков, назвав результаты команды постыдными.

Он заявил, что 600 млн фунтов были потрачены для того, чтобы команда побеждала, а сейчас они не оправдывают ожиданий.

Также Боули отметил, что матч против Реала - это шанс спасти сезон и наконец дать болельщикам гордиться своим клубом.

Напомним, ранее Лэмпард признал, что Брайтон попросту переиграл Челси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Тодд Боули

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