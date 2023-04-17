Стали известны сроки восстановления травмированного полузащитника Барселоны
Игрок выбыл практически до конца сезона.
Тренерский штаб Барселоны в ближайшие недели не сможет рассчитывать на полузащитника Серхи Роберто.
31-летний футболист получил травму в предыдущем матче чемпионата Испании с Хетафе (0:0) и был заменен уже на 18-й минуте.
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Как сообщает AS, медицинское обследование подтвердило у игрока разрыв двуглавой мышцы бедра левой ноги.
На восстановление испанскому полузащитнику потребуется от пяти до шести недель.
Отметим, что в текущем сезоне Роберто провел за Барселону во всех турнирах 30 матчей, в которых отличился четырьмя голами и тремя результативными передачами.
Ранее спортивный директор Барселоны выступил с заявлением касаемо будущего Гави.