iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Стали известны сроки восстановления травмированного полузащитника Барселоны

Игрок выбыл практически до конца сезона.
Сегодня, 21:12
Серхи Роберто / Getty Images
Серхи Роберто / Getty Images

Тренерский штаб Барселоны в ближайшие недели не сможет рассчитывать на полузащитника Серхи Роберто.

31-летний футболист получил травму в предыдущем матче чемпионата Испании с Хетафе (0:0) и был заменен уже на 18-й минуте.

Читай также: Барселона на выезде не смогла обыграть Хетафе

Как сообщает AS, медицинское обследование подтвердило у игрока разрыв двуглавой мышцы бедра левой ноги.

На восстановление испанскому полузащитнику потребуется от пяти до шести недель.

Отметим, что в текущем сезоне Роберто провел за Барселону во всех турнирах 30 матчей, в которых отличился четырьмя голами и тремя результативными передачами.

Ранее спортивный директор Барселоны выступил с заявлением касаемо будущего Гави.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Серхи Роберто

Статьи по теме

Лапорта сказал фанату, что Месси вернется в Барселону Лапорта сказал фанату, что Месси вернется в Барселону
Президент Барселоны выступил с официальными объяснениями касаемо дела Негрейры Президент Барселоны выступил с официальными объяснениями касаемо дела Негрейры
Хавбек Барселоны может пропустить около месяца из-за травмы Хавбек Барселоны может пропустить около месяца из-за травмы
Тоттенхэм намерен перехватить главного тренера у другого лондонского клуба Тоттенхэм намерен перехватить главного тренера у другого лондонского клуба
Помочь журналистам

Видео

Джо Джойс - Чжан Чжилей: видео лучших моментов боя
Джо Джойс - Чжан Чжилей: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на несколько сотен мест, Цуренко опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Уильямс обыграл Робертсона
просмотров

Последние новости

Европа23:01
Тоттенхэм намерен перехватить главного тренера у другого лондонского клуба
Киберспорт22:55
Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: NaVi сохранили четвертое место, Monte поднялась в Топ-30
Европа22:40
Украинец Тутеров дебютировал за молодежную команду Сандерленда
22:28
Из-за эко-активистов приостановили матч Чемпионата мира по снукеру
Европа21:54
Бывший защитник Шахтера может продолжить карьеру в Ювентусе
Киберспорт21:53
IEM Rio 2023: NaVi сыграют с NiP
Формула 121:26
Зак Браун публично поддержал расширение Формулы-1
Европа21:12
Стали известны сроки восстановления травмированного полузащитника Барселоны
Украина20:46
Шахтер платит клубам за отобранные у Днепра-1 очки - источник
Европа20:30
Зинченко претендует на попадание в сборную сезона АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK