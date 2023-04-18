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Легенда Баварии призвал клуб усилиться лидером Наполи

Осимхена посоветовали мюнхенцам.
Сегодня, 18:25
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Бывший футболист Баварии Лотар Маттеус рассказал, кого мюнхенскому клубу стоит подписать в линию атаки.

"Я с нетерпением жду появления нового нападающего. Все говорят о Викторе Осимхене из-за его сенсационного выступления в Наполи. Никогда не знаешь, получится ли у него в Мюнхене, но я думаю, что он бы хорошо подошел.

Рандалю Коло-Муани, возможно, потребуется немного больше пространства, чем обычно есть у нападающего Баварии, но он тоже хорош в штрафной и мог бы играть в Мюнхене.

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Харри Кейн слишком стар и слишком дорог, на мой взгляд. Соотношение цены и качества может говорить в пользу Никласа Фюллькруга. Вероятно, его можно было бы приобрести за 20-25 миллионов, а в Мюнхене он бы забил 25 голов. Он уже забил 20 раз за Вердер.

И, возможно, придется признать, что при планировании не все сделано идеально. Почему собрали защиту за четверть миллиарда евро вместо того, чтобы добавить кого-то вроде Холанда? Только представьте, если бы в среду он играл в красном, а не в светло-синем..." – написал Маттеус в интервью Sky Sport.

В текущем сезоне на счету Осимхена 21 гол и 4 ассиста в 24 матчах Серии А.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария наполи Лотар Маттеус Виктор Осимхен

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