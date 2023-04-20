Президента Ла Лиги не убедили слова президента Барселоны по делу Негрейры

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что объяснение президента Барселоны Жоана Лапорты о причастности его стороны к делу Негрейры "не было убедительным".

Тебас и Лапорта выступали на внеочередной генеральной ассамблее между Ла Лигой и ее клубами, где дело Негрейры стало основным пунктом повестки дня.

Лапорта уже публично говорил о деле Негрейры на собственной пресс-конференции, в очередной раз отрицая какие-либо правонарушения со стороны Барселоны.

"Лапорта сказал то же самое, что и на пресс-конференции. Это было то же самое - что платежи были для арбитражного совета", - цитирует Тебаса The Athletic.

"Лично я уже сказал ему, что не думаю, что его объяснения убедительны. Я говорю это уже несколько дней. Непостижимо, что Барселона столько лет платила вице-президенту судейской коллегии. Мы просили следственный суд включить сына Негрейры в число подследственных".

"Я не думаю, что Барселона покупала судей, но есть признаки того, что платежи предназначались для оказания влияния. Само намерение может быть наказуемым поведением".

Напомним, что в марте Барселону обвинили в коррупции в связи с выплатами бывшему вице-президенту судейского корпуса испанского футбола Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Негрейра, занимавший эту должность в период с 1994 по 2018 год, также обвиняется в коррупции по делу, возбужденному испанской прокуратурой, как и два экс-президента каталонцев: Хосеп Мария Бартомеу и Сандро Росель.