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Гвардиола установил уникальное достижение в ЛЧ

Испанец стал первым тренером в истории, которому удалось десять раз попасть в полуфинал главного клубного турнира Европы.
Сегодня, 11:29
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

В рамках четвертьфинала Лиги чемпионов Ман Сити по сумме двух игр переиграл Баварию и прошел в следуюущую стадию турнира.

Благодаря этому наставнику "горожан" Пеп Гвардиола установил уникальное достижение в истории ЛЧ.

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Испанец стал первым специалистом, который выводил свою команду в полуфинал соревнования десять раз. Ближайшим преследователем является Карло Анчелотти, у которого 9 выходов в 1/2.

Стоит сказать, что на счету Пепа также 3 выхода в финал турнира. Дважды с Барселоной он побеждал в турнире в 2009 и 2011 году, с Ман Сити он проиграл Челси.

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