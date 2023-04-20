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Кан: Я не трачу время на мысли о моем контракте, я думаю о Баварии

Легенда клуба не обращает внимание на слухи о его увольнении.
Вчера, 23:29
Оливер Кан / Getty Images
Оливер Кан / Getty Images

После вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала от Манчестер Сити, на руководство Баварии обрушился шквал критики со стороны болельщиков и общественности.

Одной из целей критики стал генеральный директор "ротен" Оливер Кан. Сам легендарный вратарь заявил, что он не думает о всех тех слухах о его увольнении, которые начали появляться.

"Я не трачу время на мысли о своем контракте. Я всегда думаю о Баварии", - цитирует Кана Bayern & Germany.

"Результаты, которые мы недавно показали, не соответствуют нашим ожиданиям. Цель состоит в том, чтобы вернуть Баварию именно туда, где она должна быть: на вершине во всех соревнованиях. Мы сделаем для этого все возможное".

Ранее стало известно, что защитник Баварии хочет покинуть мюнхенский клуб во время летнего трансферного окна.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Оливер Кан Бавария Мюнхен

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