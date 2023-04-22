УЕФА призвали увеличить выплаты "неэлитным" клубам

Организация, представляющая национальные лиги Европы, призвала УЕФА "существенно увеличить" сумму денег, которую он выплачивает клубам, которые не участвуют в его очень прибыльных клубных турнирах, сообщает The Athletic.

Сейчас УЕФА распределяет около 5% из почти 3,2 миллиарда фунтов, которые он ежегодно зарабатывает в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, в виде выплат "солидарности" 650 клубам высших дивизионов, которые не играют на европейской арене.

Средняя выплата на один клуб составляет 220 тысяч фунтов. В то же самое время клубы, участвующие в Лиге чемпионов, в среднем получают 55 миллионов. Участники Лиги Европы и Лиги конференций в среднем получают 10 миллионов.

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В течение многих лет эти суммы быстро росли и они должны снова подскочить, когда в сезоне-2024/25 начнется следующий цикл медиа-контрактов, а Лига чемпионов сменит формат, с которым увеличится количество матчей.

Ожидается, что эти изменения увеличат совокупные доходы от соревнований примерно на треть, что должно означать больше денег для всех (участников и неучастников).

Но европейские лиги (39 лиг в 33 странах) годами предупреждали УЕФА о влиянии ежегодных платежей на внутренние соревнования. Баланс конкурентоспособности был искажен, а после 2024 года ситуации в чемпионатах могут стать еще более предсказуемыми.

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Предлагается увеличить долю "солидарности" до 10%, что утроит сумму денег (до 660 тысяч), которую получают клубы, которые не участвуют в еврокубках.

Клубы Лиги чемпионов по-прежнему будут получать в среднем почти 64 миллиона, а участники Лиги Европы и Лиги конференций Европы - около 11 миллионов.