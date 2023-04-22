Тен Хаг высказался о роли Магуайра в Манчестер Юнайтед

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг высказался об игре защитника клуба Харри Магуайра.

"У него важная роль, он капитан, он ведет команду за собой, общается с тренером, мотивирует команду, он пример на тренировках.

Я думаю об улучшении этой команды и этих игроков, это моя работа. Мы полностью сосредоточены на этом процессе, а не на других процессах, которые отвлекают.

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Знаю, что эта группа игроков может играть лучше, они доказывали это много раз в этом сезоне. Мы добились огромного прогресса по ходу сезона, но нам еще есть куда расти.

Мы не можем отрицать, что есть ментальный аспект. Мы должны понять, что нужно продолжать двигаться дальше. Команда должна приходить в себя между играми. Это то, что мы должны улучшить", – сказал тен Хаг в интервью ESPN.

В текущем сезоне на счету 30-летнего англичанина 13 матчей в рамках АПЛ, в которых футболист, преимущественно, выходил на поле со скамейки запасных.