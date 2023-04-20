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Магуайр допустил ошибку при передаче, "подарив" Севилье гол

Англичанин принял неудачное решение, которое привело к пропущенному мячу.
Вчера, 22:51
Харри Магуайр / Getty Images
Харри Магуайр / Getty Images

Защитник Манчестер Юнайтед Харри Магуайр стал антигероем для своей команды в первом тайме матча 1/4 финала Лиги Европы против Севильи.

Голкипер Давид Де Хеа отдал неудобный пас англичанину , которого прессинговали соперники. Харри пытался сделать передачу на игрока слева от него, однако попал в ногу Эрику Ламеле.

После этого мяч подхватил форвард Юссеф Эн-Несири, выйдя один на один с голкипером и забив гол.

Напомним, в первом матче между Севильей и Манчестер Юнайтед Магуайр отличился автоголом.

Ранее Магуайр высказался о своем положении в Манчестер Юнайтед.

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