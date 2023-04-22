Реал без проблем расправился с Сельтой

В рамках 30-го тура Ла Лиги мадридский Реал принимал на Бернабеу Сельту.

В первые 20 минут хозяева аккуратно теснили гостей, и лишь потом начали серьезную атаку, создавая момент за моментом. Это принесло свои плоды - в концовке тайма Асенсио открыл счет.

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Второй тайм начался с опасного углового, на которм выше остальных прыгнул Милитао, удвоив преимущество. До конца матча Бензема и Аспас могли отметиться голами, но счет остался неизменным. Легкая победа мадридского клуба.

Статистика матча Реал - Сельта 30-го тура чемпионата Испании

Реал - Сельта 2:0

Голы: Асенсио, 42, Милитао, 48

Владение мячом: 65% - 35%

Удары: 17 - 12

Удары в створ: 5 - 2

Фолы: 10 - 10

Ожидаемые голы (xG): 1.76 - 0.92

Реал Мадрид: Куртуа - Начо, Рюдигер, Милитао, Камавинга - Себальос (Модрич, 81), Вальверде, Тчуамени - Асенсио (Васкес, 76), Винисиус Жуниор (Родриго, 81), Бензема.

Сельта: Вильяр - Васкес (Фернандо, 78), Нуньес, Тапия, Галан (Сведберг, 73) - Солари (Серви, 46), Де Ла Торре, Бельтран, Вейга (Пасиенсия, 63) -Сеферович (Оскар Родригес, 63), Аспас.

Предупреждения: Себальос, 45+1 - Васкес, 19, Галан, 70