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Руни - о Холанде: Он может доминировать в футболе 10 лет

Англичанин верит в успешную карьеру норвежца.
Сегодня, 20:28
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Уэйн Руни заявил, что форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд может на долгие годы стать гегемоном. 

"Больше всего мне нравится то, насколько он отличается от почти всех современных игроков. В наши дни все хотят получать мяч прямо в ноги, а он хочет действовать едва ли не старомодным образом: забежать за спину защитникам, за счет своей мощи освободиться от опеки и благодаря самообладанию переиграть вратаря.

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Есть какая-то необузданность в его игре, его желание забивать велико. Как Месси и Роналду, он может доминировать в футболе на протяжении 10 лет", – написал Руни в колонке для The Times.

В текущем сезоне на счету 22-летнего норвежца 32 гола и 5 ассистов в 28 матчах АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Уэйн Руни Эрлинг Холанд

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