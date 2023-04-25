Бывший клуб Малиновского легко переиграл дома Рому

В понедельник, 24 апреля, в рамках 31-го тура Серии Аталанта принимала дома Рому.

Первый тайм был наполнен грубой непримиримой борьбой, но почти без моментов. Лишь в самой концовке тайма хозяева открыли счет, благодаря точному удару Пашалича.

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Во втором тайме казалось, что Рома забрала преимущество и даже была близка к голу, но немного не хватало остроты в последней трети. Аталанта воспользовалась шансом - Толои добил мяч в пустые ворота.

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На 83-й минуте Роме удалось вернуть интригу в матч, но уже через минуту вратарь "волков" Руи Патрисиу допустил грубую ошибку, которая привела к третьему голу "бергамасков".

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Статистика матча Аталанта - Рома 31-го тура чемпионата Италии

Аталанта - Рома 3:1

Голы: Пашалич, 39, Толои, 74, Комейнерс, 90+5 - Пеллегрини, 83

Владение мячом: 36% - 64%

Удары: 7 - 14

Удары в створ: 4 - 1

Фолы: 15 - 11

Ожидаемые голы (xG): 0.99 - 1.12

Аталанта: Спортьелло - Мэле (Демирал, 82), Толои, Джимшити (Паломино, 73), Скальвини, Дзаппакоста - де Рон, Пашалич (Хейлунд, 82), Копмейнерс, Эдерсон (Соппи, 90) - Сапата (Муриэль, 90).

Рома: Руи Патрисиу - Челик, Льоренте, Манчини (Дибала, 65), Рожер, Залевски (Спинаццола, 64) - Кристанте, Пеллегрини, Бове (Матич, 64), Сольбаккен (Эль-Шаарави, 64) - Абрахам (Белотти, 81).

Предупреждения: Гасперини, 27, Де Рон, 30, Паломино, 86, Копмейнерс, 90+5 - Сольбаккен, 60