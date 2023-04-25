Два игрока Челси пропустят остаток сезона
Защитник Рис Джеймс и хавбек Мейсон Маунт из-за травм с большой долей вероятности уже не помогут Челси в заключительной части текущего сезона.
О кадровых проблемах рассказал тренер лондонской команды Фрэнк Лэмпард.
"Рис Джеймс недоступен для ближайшего матча и, вероятно, до конца сезона. У него травма подколенного сухожилия, которую он получил в поединке с Реалом.
Читай также: Челси определился с ценником Маунта
К сожалению, у Маунта такая же ситуация. Возможно, он вернется к нашей последней игре в сезоне, но это не точно. У Мейсона уже давно травма таза. Он пытался и медицинский персонал пытался справиться с ней, но сейчас мы подошли к этапу, когда ему предстоит небольшая операция. Вероятно, восстановление продлится четыре недели", - приводит слова Лэмпарда официальный сайт Челси.
Отметим, что в нынешнем сезоне Джеймс провел в составе Челси во всех турнирах 24 матча, в которых отличился двумя голами и двумя ассистами.
Маунт записал на свой счет три забитых мяча и шесть результативных передач в 35 поединках за лондонскую команду.
Ранее сообщалось, что Маурисио Почеттино близок к назначению главным тренером Челси.