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Экс-игрок Арсенала: Зинченко - одна из главных причин того, что Арсенал идет первым в АПЛ

Кевин Кэмпбелл высказался о вкладе украинца в успехи "канониров".
Сегодня, 13:55
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Экс-форвард лондонского Арсенала Кевин Кэмпбелл поделился мыслями о текущих успехах лондонцев в чемпионате Англии.

Кэмпбелл отметил, что одной из главных причин восхождения "канониров" по турнирной таблице является игра украинца Александра Зинченка.

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"Дело в том, что мы на этой позиции из-за того, как мы играем, когда наш левый защитник присоединяется к нашей полузащите, чтобы доминировать и душить соперника. Вы, болельщики, иногда так быстро отбрасываете игроков. Почему вы считаете, что мы топ? Он - одна из главных причин, почему мы занимаем первое место в лиге", - заявил англичанин

.Напомним, что уже сегодня, 26 апреля, состоится главный поединок в контексте чемпионской гонки АПЛ, На нашем сайте вы можете узнать, где смотреть матч Манчестер Сити - Арсенал.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Александр Зинченко

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