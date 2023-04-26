Вест Хэм - Ливерпуль 1:2: обзор матча и результат игры 26.04.2023

Мерсисайдцы не без проблем одолели "молотобойцев".

В среду, 26 апреля, в рамках 33-го тура АПЛ Вест Хэм встречался с Ливерпулем. Матч завершился победой гостей со счетом 2:1.

Лондонский клуб с первых минут игры пошел вперед, чтобы забить быстрый мяч. "Молотобойцам" это удалось благодаря точному удару Лукаса Пакета на 12-й минуте.

Ливерпуль отыгрался спустя пару мгновений. Вингер Коди Гакпо замкнул передачу Трента Александр-Арнольда, возобновив паритет.

Решил исход матча забитый мяч Жоэля Матипа. Камерунский центрбек перевел мяч в сетку ворот, пробив головой, принеся своей команде три важных очка.

Статистика матча Вест Хэм - Ливерпуль 33-го тура чемпионата Англии

Вест Хэм - Ливерпуль 1:2

Голы: Пакета, 12 - Гакпо, 18, Матип, 67

Владение мячом: 26% - 74%

Удары: 7 - 20

Удары в створ: 2 - 4

Фолы: 5 - 8

Ожидаемые голы (xG): 0.83 - 2.16

Вест Хэм: Фабианьски, Цоуфал, Зума, Агерд, Крессуэлл, Соучек, Райс, Лукас Пакета, Бенрахма (Корне, 70), Боуэн, Антонио (Ингз, 70).

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Тиаго Алькантара, 59), Фабиньо, Джонс (Милнер, 84), Салах, Диогу Жота (Диас, 59), Гакпо (Нуньес, 78).