Вест Хэм - Ливерпуль 1:2: обзор матча и результат игры 26.04.2023
В среду, 26 апреля, в рамках 33-го тура АПЛ Вест Хэм встречался с Ливерпулем. Матч завершился победой гостей со счетом 2:1.
Лондонский клуб с первых минут игры пошел вперед, чтобы забить быстрый мяч. "Молотобойцам" это удалось благодаря точному удару Лукаса Пакета на 12-й минуте.
Ливерпуль отыгрался спустя пару мгновений. Вингер Коди Гакпо замкнул передачу Трента Александр-Арнольда, возобновив паритет.
Решил исход матча забитый мяч Жоэля Матипа. Камерунский центрбек перевел мяч в сетку ворот, пробив головой, принеся своей команде три важных очка.
Статистика матча Вест Хэм - Ливерпуль 33-го тура чемпионата Англии
Вест Хэм - Ливерпуль 1:2
Голы: Пакета, 12 - Гакпо, 18, Матип, 67
Владение мячом: 26% - 74%
Удары: 7 - 20
Удары в створ: 2 - 4
Фолы: 5 - 8
Ожидаемые голы (xG): 0.83 - 2.16
Вест Хэм: Фабианьски, Цоуфал, Зума, Агерд, Крессуэлл, Соучек, Райс, Лукас Пакета, Бенрахма (Корне, 70), Боуэн, Антонио (Ингз, 70).
Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Тиаго Алькантара, 59), Фабиньо, Джонс (Милнер, 84), Салах, Диогу Жота (Диас, 59), Гакпо (Нуньес, 78).