iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Вест Хэм - Ливерпуль 1:2: обзор матча и результат игры 26.04.2023

Мерсисайдцы не без проблем одолели "молотобойцев".
Вчера, 23:36
Вест Хэм - Ливерпуль / Getty Images
Вест Хэм - Ливерпуль / Getty Images

В среду, 26 апреля, в рамках 33-го тура АПЛ Вест Хэм встречался с Ливерпулем. Матч завершился победой гостей со счетом 2:1.

Лондонский клуб с первых минут игры пошел вперед, чтобы забить быстрый мяч. "Молотобойцам" это удалось благодаря точному удару Лукаса Пакета на 12-й минуте.

Ливерпуль отыгрался спустя пару мгновений. Вингер Коди Гакпо замкнул передачу Трента Александр-Арнольда, возобновив паритет.

Решил исход матча забитый мяч Жоэля Матипа. Камерунский центрбек перевел мяч в сетку ворот, пробив головой, принеся своей команде три важных очка.

Статистика матча Вест Хэм - Ливерпуль 33-го тура чемпионата Англии

Вест Хэм - Ливерпуль 1:2       
Голы: Пакета, 12 - Гакпо, 18, Матип, 67

Владение мячом: 26% - 74%
Удары: 7 - 20
Удары в створ: 2 - 4
Фолы: 5 - 8
Ожидаемые голы (xG): 0.83 - 2.16

Вест Хэм: Фабианьски, Цоуфал, Зума, Агерд, Крессуэлл, Соучек, Райс, Лукас Пакета, Бенрахма (Корне, 70), Боуэн, Антонио (Ингз, 70).

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Тиаго Алькантара, 59), Фабиньо, Джонс (Милнер, 84), Салах, Диогу Жота (Диас, 59), Гакпо (Нуньес, 78).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Вест Хэм АПЛ

Статьи по теме

Лэмпард: Все идет против Челси, мы бы не отказались от волшебной палочки Лэмпард: Все идет против Челси, мы бы не отказались от волшебной палочки
Холанд побил рекорд Салаха по количеству голов за один сезон АПЛ Холанд побил рекорд Салаха по количеству голов за один сезон АПЛ
Арсенал с Зинченко безвольно и разгромно уступил Манчестер Сити Арсенал с Зинченко безвольно и разгромно уступил Манчестер Сити
Барселона последовала примеру Реала, проиграв на выезде Райо Вальекано Барселона последовала примеру Реала, проиграв на выезде Райо Вальекано
Помочь журналистам

Видео

Жирона - Реал 4:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Жирона - Реал 4:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк обновила свой рекорд, Свитолина поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд выбыл из тройки, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: О’Салливан сенсационно проиграл Бреселю
просмотров

Последние новости

Европа01:00
Лэмпард: Все идет против Челси, мы бы не отказались от волшебной палочки
Европа00:58
Барселона последовала примеру Реала, проиграв на выезде Райо Вальекано
Европа00:37
Холанд побил рекорд Салаха по количеству голов за один сезон АПЛ
Европа00:26
Нет позднего секса - нет проблем: Стал известен секрет крепкого здоровья Месси
Европа00:03
Арсенал с Зинченко безвольно и разгромно уступил Манчестер Сити
Вчера, 23:55
Европа23:55
Интер вышел в финала Кубка Италии, обыграв Ювентус
Европа23:40
Челси, проиграв Брентфорду, потерпел пятое поражение подряд
Европа23:36
Ливерпуль на выезде добыл волевую победу над Вест Хэмом
Киберспорт23:23
ESL One Berlin Major 2023: OG одержали две победы, Spirit дважды сыграли вничью
Европа23:15
Президент Райо Вальекано - о жалобах на газон: Хави не умеет проигрывать
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK