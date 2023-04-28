Тухель высказался о том, сможет ли Бавария выиграть Бундеслигу

Наставник мюнхенцев признает, что задача усложнилась, но верит в своих подопечных.

Наставник мюнхенской Баварии Томас Тухель поделился мыслями о шансах "красных" завоевать титул чемпиона Германии в этом году.

Специалист продолжает верить в своих подопечных, хоть и понимает, что задание усложнилось.

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"Наша ситуация стала сложнее, но она не является безнадежной. Я все еще чувствую, что мы сможем прибавить в последних 5 матчах.

Нам нужно снизить уровень ожиданий и не ждать слишком многого в короткие сроки. Нужно двигаться постепенно и в конце концов одержать победу над Гертой. По состоянию на сейчас нет смысла разговаривать о нашем месте в турнирной таблице", - сказал Тухель

Напомним, что Бавария отстает от Боруссии на один балл. Матч мюнхенцев против Герты состоится в воскресенье, 30 апреля. Дортмундцы в эти минуты играют с Бохумом. Идет первый тайм - счет 1:1.