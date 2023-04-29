Страсбур - Лион: Обзор и результат матча чемпионата Франции
Аутсайдер Лиги 1 не справился с сопротивлением "львов".
В рамках 33 тура чемпионата Франции Страсбур встретился с Лионом.
"Ткачи" могли открывать счет уже на 10 минуте, но гол Барколя был отменен из-за положения вне игры. Спустя пять минут забили уже в ворота гостей. Отметился Морган Сансон.
Впрочем, Страсбуру не удалось удержать преимущество. Еще в первом тайме Лион не только сравнял, но и вышел вперед. Забитые мячи на свой счет записали Люкеба и Какере.
Как бы не старались Эдуард Соболь и его партнеры сравнять счет, но им не судилось этого сделать. В концовке коллектив Лорана Блана еще успел остаться в меньшинстве, но Страсбуру не помогло и это.
Статистика матча чемпионата Франции Страсбур - Лион
Страсбур - Лион 1:2
Голы: Сансон, 15 - Люкеба, 32, Какере, 36
xG: 1.40 - 1.30
Владение мячем: 53% - 47
Удары: 11 - 7
Удары в створ: 3 - 4