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Страсбур - Лион: Обзор и результат матча чемпионата Франции

Аутсайдер Лиги 1 не справился с сопротивлением "львов".
Сегодня, 00:09
Лион / Getty Images
Лион / Getty Images

В рамках 33 тура чемпионата Франции Страсбур встретился с Лионом.

"Ткачи" могли открывать счет уже на 10 минуте, но гол Барколя был отменен из-за положения вне игры. Спустя пять минут забили уже в ворота гостей. Отметился Морган Сансон.

Впрочем, Страсбуру не удалось удержать преимущество. Еще в первом тайме Лион не только сравнял, но и вышел вперед. Забитые мячи на свой счет записали Люкеба и Какере.

Как бы не старались Эдуард Соболь и его партнеры сравнять счет, но им не судилось этого сделать. В концовке коллектив Лорана Блана еще успел остаться в меньшинстве, но Страсбуру не помогло и это.

Статистика матча чемпионата Франции Страсбур - Лион

Страсбур - Лион 1:2 

Голы: Сансон, 15 - Люкеба, 32, Какере, 36

xG: 1.40 - 1.30
Владение мячем: 53% - 47
Удары: 11 - 7
Удары в створ: 3 - 4

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лион Лига 1 Страсбур

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