Бензема вышел на четвертое место среди лучших бомбардиров в истории Ла Лиги

Форвард Реала еще может стать третьим лучшим бомбардиром за всю историю турнира.

В субботу, 29 апреля, в рамках 32-го тура испанской Ла Лиги сошлись мадридский Реал и Альмерия.

По ходу первого тайма "бланкос" оформили комфортное преимущество в три гола - хет-трик на счету Карима Бензема.

Как сообщает Opta, теперь на счету 35-летнего француза 236 голов в чемпионате Испании, что позволило ему обойти Уго Санчеса (234 гола) и выйти на четвертое место среди лучших бомбардиров за всю историю турнира.

Рекордсменом же по-прежнему является Лионель Месси, который забил в Ла Лиге 474 гола.

Ранее экс-игрок Реала ответил на предложение возобновить футбольную карьеру, чтобы присоединиться к клубу двух голливудских актеров.