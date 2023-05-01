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Экс-защитник Манчестер Юнайтед: Магуайр не уровень топ-10 АПЛ

Англичанин подвергся критике от бывшего игрока клуба.
Сегодня, 21:20
Харри Магуайр / Getty Images
Харри Магуайр / Getty Images

Экс-защитник Манчестер Юнайтед Пол Паркер заявил, что Харри Магуайр не соответствует уровню "красных дьяволов".

"Уровень Виктора Линделефа не падает, когда он играет с Магуайром, но из-за Харри он выглядит плохо.

Представьте себе фильм с одним очень хорошим актером и одним очень плохим. Тот, кто хорош, сразу предстанет в дурном свете, потому что ему придется тянуть на себе партнера.

Именно это происходит с Линделефом и Магуайром, в то время как в случае с Шоу все совершенно иначе. С Люком у МЮ будет два хороших актера, дополняющих друг друга.

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Магуайр не в состоянии держать линию. Он хочет обороняться глубоко, и для этого в идеале ему нужно ехать в клуб, который играет с глубокой линией защиты. Конечно, он не сможет играть за клуб из первой десятки, но за кого-то из нижней части таблица – вполне.

Магуайр станет проблемой во время летнего трансферного окна. Я не думаю, что он хочет уходить, и не думаю, что другие клубы захотят заплатить за него столько, сколько желает получить МЮ.

Харри нравится в МЮ, ему, наверное, не хватает амбициозности для того, чтобы двигаться дальше ради сохранения места в сборной Англии. Он может считать, что его место в безопасности, что бы ни происходило. У него есть эта врожденная уверенность в себе, которую на самом деле можно было бы назвать высокомерием", – заявил Паркер в интервью Bonus Code Bets.

В текущем сезоне на счету 30-летнего англичанина всего 14 матчей в рамках АПЛ, в которых он выходил на поле, преимущественно, со скамейки запасных.

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