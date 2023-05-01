Мартинес заявил, что продолжит вызывать Роналду в сборную

Новый главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес заявил, что Криштиану Роналду пролжит вызываться в сборную.

По словам, испанского специалиста Криштиану - важный игрок на поле и в раздевалке, который обладает уникальным опытом.

"Криштиану Роналду – важный игрок и важный человек в раздевалке. Он играет на ключевой позиции, он тот нападающий, который может решить исход матча.

И он игрок с уникальным опытом. Нет больше футболистов, которые провели 198 матчей на уровне сборных. И для нас это очень ценно.

Я не думаю, что по игроку с таким опытом нужно какое-то тренерское решение. Все решает сам футбол. Я принимаю важные решения на благо команды, но в конечном счете все определяется футболом", - цитирует Мартинеса O Jogo.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Роналду намерен покинуть Ан-Наср.