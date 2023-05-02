Президент Ла Лиги: Английская Премьер-лига убыточна

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался об убыточности клубов АПЛ.

"Британское правительство критикует модель Премьер-лиги. Эта модель убыточна, она основана на регулярных инвестициях со стороны владельцев клубов. Если бы не инвестиции, список от Deloitte выглядел бы иначе. Если бы список Deloitte включал клубы с наибольшей чистой прибылью, английских там не было бы.

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Да, АПЛ с точки зрения экономики – крупнейший турнир в мире. Но нельзя бороться с Премьер-лигой так, как это делают Барселона, Реал и Ювентус, создавая новую Суперлигу, которая уничтожит национальные чемпионаты", – заявил Тебас в интервью Marca.

Напомним, Барселона призвала президента Ла Лиги уйти в отставку в связи с ложными показаниями по делу Нейгрейры.