Де Брюйне вернулся к индивидуальным тренировкам

Тренер Манчестер Сити рассказал о состоянии одного из лидеров команды.

Полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне возобновил тренировки по индивидуальной программе.

Ранее 31-летний бельгиец из-за повреждения не был включен в заявку на матч против Фулхэма (2:1).

По словам главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы, бельгийский полузащитник вернулся к работе, но пока занимается вне общей группы.

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"Кевин начал работу, но еще не тренировался с командой. Через несколько часов у нас тренировка, посмотрим, как он будет себя чувствовать", - приводит слова тренера официальный сайт Ман Сити.

Также отмечается, что участие Де Брюйне в ближайшем матче чемпионата Англии с Вест Хэмом (3 мая) остается под вопросом. Дальше "горожане" должны будут провести поединок АПЛ с Лидсом (6 мая) и встретиться с мадридским Реалом (9 мая) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Де Брюйне провел в составе Манчестер Сити во всех турнирах 42 матча, в которых забил девять голов и отдал 27 результативных передач.