Зинченко выйдет в старте Арсенала на матч с Челси, Мудрик остался в запасе

Во вторник, 2 мая, в рамках 34-го тура английской Премьер-лиги состоится лондонское дерби между Арсеналом и Челси.

Перед поединком главный тренер "канониров" Микель Артета огласил стартовый состав своей команды, доверив в нем место украинцу Александру Зинченко.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🧱 Kiwior at the back

⚖️ Jorginho in the middle

🪄 Trossard on the wing



Three changes from our last game - let's do this, Gunners! pic.twitter.com/J5tVFLhaZF