Зинченко выйдет в старте Арсенала на матч с Челси, Мудрик остался в запасе

Противостояния двух украинцев с первых минут поединка не будет.

Во вторник, 2 мая, в рамках 34-го тура английской Премьер-лиги состоится лондонское дерби между Арсеналом и Челси.

Перед поединком главный тренер "канониров" Микель Артета огласил стартовый состав своей команды, доверив в нем место украинцу Александру Зинченко.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🧱 Kiwior at the back

⚖️ Jorginho in the middle

🪄 Trossard on the wing



Three changes from our last game - let's do this, Gunners! pic.twitter.com/J5tVFLhaZF — Arsenal (@Arsenal) May 2, 2023

В свою очередь наставник "синих" Фрэнк Лэмпард оставил в запасе украинского вингера Михаила Мудрика.

Отметим, что в нынешнем сезоне Зинченко провел в составе Арсенала 31 матч во всех турнирах, записав на свой счет один гол и две результативные передачи. Мудрик принял участие в 13 поединках за Челси, в которых отличился двумя ассистами.

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На данный момент Арсенал с 75 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего Манчестер Сити на один балл и сыграв на один матч больше. Челси с 39 пунктами расположился на 12-й позиции.

Напомним, что матч чемпионата Англии Арсенал - Челси начнется в 22:00 по киевскому времени.