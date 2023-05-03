"Наступает очень важный период": Анчелотти оценил перспективы Реала

Тренер мадридского клуба высказался о поражении от Сосьедада в чемпионате Испании.

Главный тренер Реала Карло Анчелотти выразил надежду, что его команда улучшит игру после поражения от Реал Сосьедада в 33-м туре испанской Ла Лиги.

Накануне мадридская команда уступила сан-себастьянцам со счетом 0:2, а дальше "сливочных" ожидает финал Кубка Испании против Осасуны и первый полуфинальный матч Лиги чемпионов с Манчестер Сити.

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"Мы боролись в первом тайме, но затем подарили гол, а после случилось удаление, и все стало еще сложнее.

Сейчас наступает очень важный период, когда мы должны быть готовы и обязаны избегать ошибок, которые допускали в последнее время. Мы должны сыграть лучше в следующих двух матчах.

Когда проигрываешь таким образом, это неприятно. Но нужно смотреть вперед, поскольку финал Кубка Испании уже близко, а мы хотим его выиграть. А после будет Лига чемпионов.

Могу сказать, что вернутся важные игроки, и мы будем бороться за трофеи. И надеюсь, что завоюем их", - приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Реал Сосьедад - Реал Мадрид (2:0).