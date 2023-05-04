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Холанд: Обменял бы все свои голы на требл

Команда сосредоточена на каждом из оставшихся матчей.
Сегодня, 11:25
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд прокомментировал свой рекорд результативности после матча с Вест Хэмом.

Напомним, "горожане" обыграли "молотобойцев" со счетом 3:0, а один из голов записал на свой счет норвежец, тем самым побив рекорд результативности в АПЛ.

При этом Эрлинг признался, что не пытался побить рекорд вчера, а пытался выиграть. Сейчас команда сосредоточена на каждом матче, ведь каждый из них - своего рода финал.

"Это особенная ночь и особенный момент. Я очень счастлив и горжусь этим. Я не знаю что еще сказать. Конечно, я знал о рекорде, но мы пытались создать голевые моменты и это было нелегко. Мы боролись в первом тайме, но в конце концов голы пришли.

Обменял бы все свои голы на требл. Это самое главное. Все знают, что это возможно, но мы не можем сейчас думать о финале Кубка Англии. Нам просто нужно думать о Лидсе. Каждая из последних девяти игр сейчас является финалом Кубка", приводит слова Холанда BBC.

Напомним, чтов параллельном матче Ливерпуль все-таки одолел Фулхэм.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Эрлинг Холанд

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