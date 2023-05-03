iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0: обзор матча и результат игры 03.05.2023

"Горожане" вырвались в лидеры, имея перед Арсеналом преимущество по очкам и сыгранным матчам.
Вчера, 23:57
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

В среду, 3 мая, в Манчестере состоялся перенесенный матч 28-го тура АПЛ между Сити и Вест Хэмом.

Пеп Гвардиола из-за повреждения не мог рассчитывать на Кевина Де Брюйне, у Дэвида Мойеса же было куда больше проблем: не смогли сыграть Найеф Агерд, Курт Зума, Деклан Райс и Томаш Соучек.

С такими потерями "молотобойцы" были вынуждены лишь отбиваться. И в первом тайме это у них получалось. Но это только в первом.

На старте второй половины "горожане" вышли вперед. Рияд Марез исполнил подачу на дальнюю штангу, где Натан Аке ударом головой в ближний угол пробил Лукаша Фабьянски.

Источник: Getty Images

А вскоре произошло историческое событие. Сити убежал в контратаку, Джек Грилиш отдал пас на ход Эрлингу Холанду, который красиво перебросил Фабьянски. Этим взятием ворот норвежец побил рекорд Алана Ширера и Энди Коула по количеству голов за один сезон в АПЛ.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Под занавес матча хозяева поля довели счет до разгромного. Марез исполнил угловой, защитник выбил мяч на линию штрафной, а там Фил Фоден нанес удар в касание. Небольшой рикошет дезориентировал голкипера, который остался на месте.

Источник: Getty Images

В итоге Манчестер Сити впервые с февраля вернулся на вершину таблицы АПЛ, обойдя Арсенал на одно очко. При этом подопечные Гвардиолы провели на один матча меньше. Вест Хэм за четыре тура до финиша опережает зону вылета на четыре очка.

Источник: Getty Images

Читай также: Ювентус с трудом обыграл Лечче и вышел на второе место в Серии А

Статистика матча Манчестер Сити - Вест Хэм 28-го тура АПЛ

Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0
Голы: Аке, 50, Холанд, 70, Фоден, 85.

Владение мячом: 69% - 31%
Удары: 16 - 6
Удары в створ: 7 - 2
Фолы: 8 - 8
Ожидаемые голы (xG): 2.55 - 0.39

Манчестер Сити: Ортега - Уокер, Диаш, Аке (Аканджи, 77) - Стоунз, Родри (Филлипс. 90+1), Марез, Альварес (Фоден, 77), Силва, Грилиш - Холанд.

Вест Хэм: Фабьянски - Цоуфал (Джонсон, 62), Эмерсон, Огбонна, Керер, Крессуэлл - Форналс, Пакета, Даунс, Боуэн (Бенрахма, 79) - Антонио (Ингс, 67).

Предупреждение: Даунс.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Вест Хэм АПЛ

Статьи по теме

Гвардиола: Арсенал уже выиграл главный трофей Гвардиола: Арсенал уже выиграл главный трофей
Рэшфорд "спас" футболистку Астон Виллы, у которой возникли проблемы возле ночного клуба Рэшфорд "спас" футболистку Астон Виллы, у которой возникли проблемы возле ночного клуба
Фанат Арсенала, слепивший Мудрика лазерной указкой, арестован Фанат Арсенала, слепивший Мудрика лазерной указкой, арестован
Арсенал - Челси 3:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии Арсенал - Челси 3:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Помочь журналистам

Видео

Арсенал - Челси 3:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Арсенал - Челси 3:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель нанес поражение Селби и взял первый чемпионский титул
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа00:58
Бавария проявляет интерес к полузащитнику Фулхэма
Европа00:57
Атлетико уничтожил Кадис и обошел Реал в таблице
Европа00:31
Айнтрахт Ф обыграл Штутгарт и стал вторым финалистом кубка Германии
Европа00:30
Владелец Челси высказался о кризисе клуба
Вчера, 23:59
Европа23:59
Ливерпуль минимально победил Фулхэм
Европа23:57
Рекордный гол Холанда помог Манчестер Сити разгромить Вест Хэм и возглавить АПЛ
Европа23:46
Холанд побил рекорд Ширера и экс-нападающего МЮ
Формула 123:19
Вольфф: Леклер на радаре у Мерседес в долгосрочной перспективе, но не сейчас
Европа23:13
Гвардиола: Арсенал уже выиграл главный трофей
НБА22:52
ЛеБрон впервые в карьере не получил ни одного голоса за награду MVP
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK