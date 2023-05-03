Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0: обзор матча и результат игры 03.05.2023

"Горожане" вырвались в лидеры, имея перед Арсеналом преимущество по очкам и сыгранным матчам.

В среду, 3 мая, в Манчестере состоялся перенесенный матч 28-го тура АПЛ между Сити и Вест Хэмом.

Пеп Гвардиола из-за повреждения не мог рассчитывать на Кевина Де Брюйне, у Дэвида Мойеса же было куда больше проблем: не смогли сыграть Найеф Агерд, Курт Зума, Деклан Райс и Томаш Соучек.

С такими потерями "молотобойцы" были вынуждены лишь отбиваться. И в первом тайме это у них получалось. Но это только в первом.

На старте второй половины "горожане" вышли вперед. Рияд Марез исполнил подачу на дальнюю штангу, где Натан Аке ударом головой в ближний угол пробил Лукаша Фабьянски.

Источник: Getty Images

А вскоре произошло историческое событие. Сити убежал в контратаку, Джек Грилиш отдал пас на ход Эрлингу Холанду, который красиво перебросил Фабьянски. Этим взятием ворот норвежец побил рекорд Алана Ширера и Энди Коула по количеству голов за один сезон в АПЛ.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Под занавес матча хозяева поля довели счет до разгромного. Марез исполнил угловой, защитник выбил мяч на линию штрафной, а там Фил Фоден нанес удар в касание. Небольшой рикошет дезориентировал голкипера, который остался на месте.

Источник: Getty Images

В итоге Манчестер Сити впервые с февраля вернулся на вершину таблицы АПЛ, обойдя Арсенал на одно очко. При этом подопечные Гвардиолы провели на один матча меньше. Вест Хэм за четыре тура до финиша опережает зону вылета на четыре очка.

Источник: Getty Images

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Статистика матча Манчестер Сити - Вест Хэм 28-го тура АПЛ

Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0

Голы: Аке, 50, Холанд, 70, Фоден, 85.

Владение мячом: 69% - 31%

Удары: 16 - 6

Удары в створ: 7 - 2

Фолы: 8 - 8

Ожидаемые голы (xG): 2.55 - 0.39

Манчестер Сити: Ортега - Уокер, Диаш, Аке (Аканджи, 77) - Стоунз, Родри (Филлипс. 90+1), Марез, Альварес (Фоден, 77), Силва, Грилиш - Холанд.

Вест Хэм: Фабьянски - Цоуфал (Джонсон, 62), Эмерсон, Огбонна, Керер, Крессуэлл - Форналс, Пакета, Даунс, Боуэн (Бенрахма, 79) - Антонио (Ингс, 67).

Предупреждение: Даунс.