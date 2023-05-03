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Ливерпуль - Фулхэм: обзор матча и результат игры 03.05.2023

"Красные" справились с "дачниками" на своем поле.
Вчера, 23:59
Ливерпуль / Getty Images
Ливерпуль / Getty Images

В рамках поединка 34 тура чемпионата Англии Ливерпуль встретился с Фулхэмом.

"Красные" заслуженно победили в этом матче, хотя не скажешь, что их преимущество было огромным.

По сути, забитый гол Салаха с пенальти это единственный голевой момент в этом поединке. 

У коллектива Юргена Клоппа было еще несколько полумоментов, как и у подопечных Марку Силвы, но голов мы больше не увидели.

Статистика матча чемпионата Англии Ливерпуль - Фулхэм

Ливерпуль - Фулхэм 1:0.

Голы: Салах, 39 (пен)

xG: 1.87 - 0.55
Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 15 - 9
Удары в створ: 3 - 3

Ливерпуль: Алиссон - Цимикас (Робертсон, 66), ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд - Джонс (Милнер, 84), Фабиньо, Гендерсон - Луис Диас (Гакпо, 66), Салах (Эллиотт, 84), Нуньес (Жота, 83).

Фулхэм: Лено - Робинсон, Диоп, Адарабиойо, Суареш - Пальинья, Лукич (Г. Рид, 71) - Виллиан (Джеймс, 79), Керни (Б. Рид, 71), Уилсон (Кебано, 71) - Карлос Винисиус (Соломон, 79).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль фулхэм

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