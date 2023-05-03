Ливерпуль - Фулхэм: обзор матча и результат игры 03.05.2023

В рамках поединка 34 тура чемпионата Англии Ливерпуль встретился с Фулхэмом.

"Красные" заслуженно победили в этом матче, хотя не скажешь, что их преимущество было огромным.

По сути, забитый гол Салаха с пенальти это единственный голевой момент в этом поединке.

У коллектива Юргена Клоппа было еще несколько полумоментов, как и у подопечных Марку Силвы, но голов мы больше не увидели.

Статистика матча чемпионата Англии Ливерпуль - Фулхэм

Ливерпуль - Фулхэм 1:0.

Голы: Салах, 39 (пен)

xG: 1.87 - 0.55

Владение мячом: 57% - 43%

Удары: 15 - 9

Удары в створ: 3 - 3

Ливерпуль: Алиссон - Цимикас (Робертсон, 66), ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд - Джонс (Милнер, 84), Фабиньо, Гендерсон - Луис Диас (Гакпо, 66), Салах (Эллиотт, 84), Нуньес (Жота, 83).

Фулхэм: Лено - Робинсон, Диоп, Адарабиойо, Суареш - Пальинья, Лукич (Г. Рид, 71) - Виллиан (Джеймс, 79), Керни (Б. Рид, 71), Уилсон (Кебано, 71) - Карлос Винисиус (Соломон, 79).